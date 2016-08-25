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Реднапп: «ЦСКА будет бороться за второе место с «Байером»

25 августа 2016, 22:44
9

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился своими впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– Отличный жребий для «Тоттенхэма»! Думаю, что «шпоры» – абсолютный фаворит группы, несмотря на то, что они были в третьей корзине. Остальные команды слабее.

– ЦСКА – лучший вариант из тех, кто мог попасться из первой корзины?

– Думаю, что да. Но в первой корзине слабых клубов не бывает. И ЦСКА – сильная команда, ведь это чемпион России.

– Вы предсказывали сборной России провал на Eвро-2016. ЦСКА повторит ее судьбу?

– Думаю, что ЦСКА будет биться за второе место с «Байером», но предпочтение я отдам вашей команде. «Монако» займет четвертое место, а «Тоттенхэм» финиширует первым. В «шпорах» я не сомневаюсь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Байер Монако Реднапп Гарри
Комментарии (9)
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ivanthebest
1472155333
А зря... там Монако отжарит Ваш курятник и как-бы с первого места не вышли, с Жардимом они это вполне легко могут организовать.
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loko-the_best
1472155554
Было бы шикарно, если бы Монако заняло 4 место) Прямые конкуренты) Нужно обгонять и их, и португальцев не подпускать.
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FanatSerj
1472156185
да группа вообще то очень ровная, тут каждый может обыграть любого влёт. Реднапп видно опять нажрался и с рожей красной чушь мелит.
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roman230582
1472156339
Англичане частенько лажают в ЛЧ, 1 место под большим вопросом, тот же Монако может выиграть группу
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каа
1472157680
первыми будут немцы...за второе место будут биться все остальные...
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dsg43t
1472166072
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk
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triton004
1472170827
Предсказатель бля,осьминог Паульс,в этой группе единственная сильная сильная команда это Байер,остальные вполне достойные друг другу соперники
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84aivengo
1472179965
ребят,подскажите,Спартак вступит в борьбу сразу с 1/4 ?
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