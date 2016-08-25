Реднапп: «ЦСКА будет бороться за второе место с «Байером»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился своими впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– Отличный жребий для «Тоттенхэма»! Думаю, что «шпоры» – абсолютный фаворит группы, несмотря на то, что они были в третьей корзине. Остальные команды слабее.

– ЦСКА – лучший вариант из тех, кто мог попасться из первой корзины?

– Думаю, что да. Но в первой корзине слабых клубов не бывает. И ЦСКА – сильная команда, ведь это чемпион России.

– Вы предсказывали сборной России провал на Eвро-2016. ЦСКА повторит ее судьбу?

– Думаю, что ЦСКА будет биться за второе место с «Байером», но предпочтение я отдам вашей команде. «Монако» займет четвертое место, а «Тоттенхэм» финиширует первым. В «шпорах» я не сомневаюсь.