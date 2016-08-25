Селихов: «Черчесов сразу дает понять, кто здесь главный»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов рассказал о работе под руководством бывшего наставника пермяков Станислава Черчесова, ныне возглавляющего сборную России.

— В «Амкаре» вы поработали с нынешним тренером сборной Станиславом Черчесовым. Что можете о нем сказать? Он как бывший вратарь уделял вам особое внимание?

— Это очень грамотный специалист, и мне очень нравилось с ним работать. Периодически Черчесов наблюдал за тренировками вратарей. А вообще в его штабе есть тренер голкиперов Гинтарас Стауче. И Черчесов не лез в нашу работу, а только спрашивал мнение у помощника.

— Все говорят, что при Стауче вратари очень сильно прибавляют. Вы прочувствовали это на себе?

— Да, так и есть. Он очень сильный специалист и практикует интересный тренировочный процесс. С этим тренером голкиперы очень хорошо прогрессируют. Но я бы хотел также отметить и нашего нынешнего тренера вратарей — Владимира Сычева. Он не уступает Стауче в плане подготовки.

— Про Станислава Черчесова многие рассказывают, что он — человек, который знает себе цену и достаточно авторитарный руководитель...

— Черчесов сразу дает понять, кто здесь главный. Как только приходит в команду, говорит, что он хочет от каждого работника клуба, футболиста, массажиста и т.д. Это и характеризует его как истинного профессионала и грамотного специалиста.