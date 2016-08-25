Дзюба: «Желаю «Спартаку» удачно слетать в Хабаровск»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение о предстоящем сопернике в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Тамбовом».

«Сыграем в Кубке России с «Тамбовом»? Главное, что не едем в Читу или Хабаровск. Посмотрел с улыбкой, кто туда едет, удачи им туда слетать. А я счастлив, «Тамбов» так «Тамбов».

Мне в Лиге Европы все равно, с кем играть. Хотелось бы в Лиге чемпионов, но мы туда не попали. Здесь будем уже отталкиваться от своей игры, грандов в Лиге Европы сейчас нет», – сказал Дзюба.