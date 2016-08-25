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Дзюба: «Желаю «Спартаку» удачно слетать в Хабаровск»

25 августа 2016, 13:51
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение о предстоящем сопернике в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Тамбовом».

«Сыграем в Кубке России с «Тамбовом»? Главное, что не едем в Читу или Хабаровск. Посмотрел с улыбкой, кто туда едет, удачи им туда слетать. А я счастлив, «Тамбов» так «Тамбов».

Мне в Лиге Европы все равно, с кем играть. Хотелось бы в Лиге чемпионов, но мы туда не попали. Здесь будем уже отталкиваться от своей игры, грандов в Лиге Европы сейчас нет», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Лига Европы Зенит Спартак Рубин Чита СКА-Хабаровск Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Warrior God
1472122560
Тамбовский бандиты должны опустить питерских бомжей.
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gera123
1472122819
то есть с сибиряками он ссыт играть?
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NEK777
1472123075
Чемпион по забиванию голов языком!
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Zeff
1472123448
Где это она, своя игра. Долдон ты, Дзюба. Молчал бы лучше.
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tambovchanin
1472125000
билеты хрен купишь думаю(
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Андрей Ермошин
1472135920
Тебе все равно с кем играть, потому как толку не будет никакого. В ближайшем будущем светит путь Димы Сычева, тот тоже языком хорошо работал, а не в футбол играл.
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Beim
1472139618
Каждому свое, кому то дано быть хорошим футболистом, а кому то язык без костей
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vladimir-7
1474388305
Дзюба: "А я счастлив, Тамбов так Тамбов". Ему всё равно на лавке сидеть.
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anri1703
1474422316
Посмотрю когда ты на мю попадешься
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