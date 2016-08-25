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    Дзюба: «Желаю «Спартаку» удачно слетать в Хабаровск»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение о предстоящем сопернике в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Тамбовом».

    «Сыграем в Кубке России с «Тамбовом»? Главное, что не едем в Читу или Хабаровск. Посмотрел с улыбкой, кто туда едет, удачи им туда слетать. А я счастлив, «Тамбов» так «Тамбов».

    Мне в Лиге Европы все равно, с кем играть. Хотелось бы в Лиге чемпионов, но мы туда не попали. Здесь будем уже отталкиваться от своей игры, грандов в Лиге Европы сейчас нет», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 13:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2016, 04:45

      Посмотрю когда ты на мю попадешься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 19:18

      Дзюба: "А я счастлив, Тамбов так Тамбов". Ему всё равно на лавке сидеть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 25 августа 2016, 18:40

      Каждому свое, кому то дано быть хорошим футболистом, а кому то язык без костей

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 августа 2016, 17:38

      Тебе все равно с кем играть, потому как толку не будет никакого. В ближайшем будущем светит путь Димы Сычева, тот тоже языком хорошо работал, а не в футбол играл.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 25 августа 2016, 14:36

      билеты хрен купишь думаю(

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      artem27066 > tambovchanin 26 августа 2016, 00:38

      Я без проблем достану)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 августа 2016, 14:10

      Где это она, своя игра. Долдон ты, Дзюба. Молчал бы лучше.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      NEK777 25 августа 2016, 14:04

      Чемпион по забиванию голов языком!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      gera123 25 августа 2016, 14:00

      то есть с сибиряками он ссыт играть?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > gera123 25 августа 2016, 16:15

      А Хабаровск это Сибирь оказывается ? :))))

      2
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      Рейтинг: +133

      gera123 > Ден 781 25 августа 2016, 16:49

      захочешь, то узнаешь

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > gera123 25 августа 2016, 17:59

      Ну вот я знаю и пишу что Хабаровск это Дальний восток !

      2
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      Рейтинг: +133

      gera123 > Ден 781 25 августа 2016, 19:25

      а ты ещё узнай что исторически ДВ входит в сибирь

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > gera123 26 августа 2016, 20:14

      Ага и земля раньше состояла из двух континентов

      0
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 25 августа 2016, 13:56

      Тамбовский бандиты должны опустить питерских бомжей.

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Warrior God 25 августа 2016, 15:11

      Совершенно согласен.

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