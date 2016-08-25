Лига чемпионов. Загребское «Динамо» стало последним участником группового этапа

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» в дополнительное время одолело «Зальцбург» – 2:1. В составе хорватского клуба отличились Жуниор Фернандес и Эль-Арби Хиляль Судани, за австрийцев забил Валентино Лазаро.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Динамо» сыграет на групповом этапе ЛЧ, «Зальцбург» будет выступать в ЛЕ.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

Зальцбург (Австрия) – Динамо (Хорватия) – 1:2 (1:1; 1:0)

Голы: 1:0 – Лазаро, 22; 1:1 – Фернандес, 87; 1:2 – Судани, 95.

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