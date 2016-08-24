Нойер: «Горько и грустно слышать о том, что произошло со Швайнштайгером»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером. Напомним, решением главного тренера Жозе Моуринью Швайнштайгер был переведен во вторую команду «МЮ».

«Это очень горько и грустно. Мы знаем, какую важную роль играл Бастиан во всех своих командах – как в «Баварии», так и в сборной.

Для меня он был одним из лучших полузащитников в мире и остается таковым до сих пор. Так что очень жаль, что сейчас футбольный мир потерял его из виду», – сказал Нойер.