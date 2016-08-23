Силлессен вместе с «Аяксом» отправился в Ростов-на-Дону

Футболисты «Аякса» вылетели в Россию, где 24 августа сыграют ответный поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ростовом».

В число 21 игрока, отправившихся в Ростов-на-Дону, вошел и голкипер Яспер Силлессен. Напомним, ранее сообщалось, что будущий клуб стража ворот амстердамцев «Барселона» выступает против его участия в завтрашнем матче. Возражал и сам вратарь. Однако вчера 27-летний игрок все-таки принял решения помочь своей команде в столь важной игре.

Напомним, встреча «Ростов» – «Аякс» состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первый матч команды свели вничью 1:1.