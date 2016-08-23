Гасилин: «У меня были предложения, но я выбрал «Зенит». Хочу попасть в первую команду»

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями после продления контракта с петербургским клубом. Напомним, стороны продлили соглашение до 2019 года.

– Я очень счастлив подписать новый контракт с родным клубом, с городом, в котором я родился.

Хотел бы сказать спасибо всем тренерам, которые меня воспитывали. Начиная с тех, под руководством которых я играл еще в академии, и заканчивая Владиславом Радимовым и Анвером Конеевым.

В «Зените-2» доверили мне, и у меня получился неплохой старт. Но я хочу сказать, что это только начало. Еще много работы впереди.

Владислав Николаевич говорит, что надо прибавлять, и я буду стараться. Хочу попасть в первую команду и выступать в родном городе.

– Продлением контракта вы поставили точку в разговорах о вашем уходе?

– Да. У меня были предложения. Но я выбрал «Зенит». Я родился в Петербурге, у меня была мечта – играть в «Зените».

– В данный момент вы являетесь одним из лучших снайперов ФНЛ и лучшим – в «Зените-2» Насколько важно забивать больше всех и играть ведущую роль в команде?

– Считаю, что команда делает меня лучшим бомбардиром. Моя задача – завершать атаки. Это труд всей команды. Хочу еще раз сказать спасибо тренерам, которые верят в меня, доверяют место на поле, – сказал Гасилин.