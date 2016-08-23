Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гасилин: «У меня были предложения, но я выбрал «Зенит». Хочу попасть в первую команду»

Гасилин: «У меня были предложения, но я выбрал «Зенит». Хочу попасть в первую команду»

23 августа 2016, 00:20
8

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями после продления контракта с петербургским клубом. Напомним, стороны продлили соглашение до 2019 года.

– Я очень счастлив подписать новый контракт с родным клубом, с городом, в котором я родился.

Хотел бы сказать спасибо всем тренерам, которые меня воспитывали. Начиная с тех, под руководством которых я играл еще в академии, и заканчивая Владиславом Радимовым и Анвером Конеевым.

В «Зените-2» доверили мне, и у меня получился неплохой старт. Но я хочу сказать, что это только начало. Еще много работы впереди.

Владислав Николаевич говорит, что надо прибавлять, и я буду стараться. Хочу попасть в первую команду и выступать в родном городе.

– Продлением контракта вы поставили точку в разговорах о вашем уходе?

– Да. У меня были предложения. Но я выбрал «Зенит». Я родился в Петербурге, у меня была мечта – играть в «Зените».

– В данный момент вы являетесь одним из лучших снайперов ФНЛ и лучшим – в «Зените-2» Насколько важно забивать больше всех и играть ведущую роль в команде?

– Считаю, что команда делает меня лучшим бомбардиром. Моя задача – завершать атаки. Это труд всей команды. Хочу еще раз сказать спасибо тренерам, которые верят в меня, доверяют место на поле, – сказал Гасилин.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Гасилин Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zenit-84
1471914425
Надеюсь, дадут заиграть за основную команду.
Ответить
egrrr
1471928189
Хорошее интервью. Кутепову нужно поучиться у него, как разговаривать с журналистами)))
Ответить
mdu86
1471930237
Деньги ты выбрал, а не Зенит
Ответить
С-Пб on-line
1471931512
Удачи тебе, Лёша!
Ответить
Tri
1471933956
Гасилина в основу, Кокорина в Зенит 2!!!
Ответить
Voltiz
1471937062
Зря ,если бы выбрал аренду в Хайдуке ,прогресс ,рост,опыт был ощутимый ,и цена в несколько раз поднялась .Сэкономил бы год в футбольной карьере . Яркий тому пример 21 однолетний Марко Пьяца ,перешёл из Загребского Динамо в Ювентус за 23 ляма ,и не сказать что он супер бомбардир , но с 18 лет играет в высшей лиге . Опыт и игровая практика МОЛОДОГО ИГРОКА ,ценятся только в ВЫСШЕЙ ЛИГЕ . Луческу не станет экспериментировать и рисковать вызывать в основной состав Зенита , даже на замены ,так как нет практики в Премьер -лиге .
Ответить
Voltiz
1471949319
Ушёл Шейдаев в турецкий Трабзонспор ,поиграл в товарниках ,один мяч забил , но особо пока не выделился там.Далее клуб взял в аренду нападающих колумбийца 24 года (Даллас ,США) и корейца 25 лет (Порту).В обойме нападающих есть 24 летний молодой турок ,которому место в основе обеспечено ,и 33 летний парагваец . Теперь Шейдаев оказался в роли игрока глубокого запаса ,на первую игру не был заявлен . Скорее всего весь сезон будет вне игры ,кроме кубковых матчей . Это я к тому ,что прежде чем переходить в основную команду ,надо иметь практику в командах высшей лиги ,уровень ФНЛ где Шейдаев хорошо себя показал , абсолютно другой в Суперлиги Турции . Также и Гасилину надо учесть ,что если будет бомбардиром ФНЛ ,это не значит что место в основе Зенита будет обеспечено . Практика в аренде только в высших лигах, пускай в средненькой команде ,где можно себя проявить ,этот путь быстрее попасть в основу ,а не на лавку , или глубокий запас .
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Все новости
Все новости
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
17
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
Вчера, 16:09
8
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
Вчера, 14:00
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+