«Ньюэллс Олд Бойз» ведет переговоры с Месси

«Ньюэллс Олд Бойз» не оставляет надежды подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом заявил вице-президент аргентинского клуба Кристиан Д’Амико.

«Мы хотим увидеть, как Месси играет за наш клуб. Для нас это было бы большой радостью», – сказал Д’Амико.

Вице-президент также утверждает, что переговоры с Месси уже начались и находятся в продвинутой стадии, однако раскрывать подробности отказался.

Напомним, ранее сам Месси не раз говорил о своем намерении завершить игровую карьеру именно в родном «Ньюэллс Олд Бойз».