«Галатасарай»: «Договоренность о трансфере Диарра уже достигнута, решаем вопрос с «Локомотивом»

Представитель руководства «Галатасарая» Левент Назифоглу заявил о том, что его клуб почти договорился о подписании контракта с полузащитником «Марселя» Лассана Диарра.

«Все детали контракта с Диарра согласованы. Теперь нам предстоит сесть за стол переговоров с «Локомотивом» и обсудить тот штраф, который Лассана должен выплатить московскому клубу (10 миллионов евро – ред.). Договоренность о трансфере Лассана уже достигнута, и весь вопрос в этом штрафе. Если мы решим данную проблему, то Диарра будет играть в «Галатасарае», – сказал он в интервью порталу Fotomac.