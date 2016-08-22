Старший тренер «Кубани»: «В предыдущих матчах нам не везло»

Старший тренер «Кубани» Михаил Семенов прокомментировал игру команды в матче 9-го тура первенства ФНЛ с «Мордовией» (3:1). Напомним, что это первая победа краснодарцев в сезоне.

– Мы знали, что «Мордовия» – очень быстрая команда. Ее игроки высоко прессингуют, обладают хорошей скоростью. Сегодня мы решили упростить игру, действовать вторым номером. Такая роль требует терпения, и ребята терпели. Футболисты правильно действовали в позиционной обороне и ждали своих моментов впереди. И моментов, нужно отметить, у нас было достаточно. Было четыре выхода один на один, три мяча забили. В итоге сегодня случилась долгожданная победа.

– Чем сегодняшняя игра отличалась от предыдущих в исполнении «Кубани»?

– Главным образом, в предыдущих матчах нам не везло. И как я уже отметил, сегодня нам надо было проявлять терпение, чтоб дождаться контратаки. Именно в этом мы и изменили игру.