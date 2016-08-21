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    Фернандес: «Я уже учу русский язык»

    Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился своими впечатлениями от вызова в состав национальной команды.

    — На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Это мотивировало вас дополнительно?

    — Да, приятно, что он выбрал в этот день для просмотра именно нашу игру. Я получил приглашение в сборную России, надеюсь помочь ей играть лучше и добиваться высоких результатов.

    — Вы в курсе, что болельщики недовольны тем, что вы еще не говорите по-русски? Обещаете выучить язык, петь российский гимн на ЧМ-2018?

    — Конечно, обещаю! Я знаю, как это важно и уже учу русский язык. Вы услышите, как я говорю по-русски.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.08.2016 22:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Grandias 22 августа 2016, 18:25

      Что вы все несете тут, про позор? Противно читать, чес слово. Это весьма распространенная тактика, как за германию турки с неграми играют, так норм. А как за нас - позор))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2016, 18:04

      Молодец,учи.Если какие слова не сможешь выговаривать-обращайся,мы тут все грамотные,научим ...гм.

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 августа 2016, 16:55

      Ну позор, да, а что делать? хоть кто-то же должен постоять за Россиюшку

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 22 августа 2016, 13:06

      Можно 5 состав бразильской сборной купить и победить, а толку ? В душе что? Мутко сам легализованный и страну нашу туда же по хохляцки наипать всех хочет!!!

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 22 августа 2016, 13:02

      О чём вы все?))) Позор!!!!))россиян нет!!!)))

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 августа 2016, 11:26

      Здоровья, удачи и успешной игры в России и за Россию.

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 22 августа 2016, 10:37

      Боец

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2016, 10:16

      Вообще пох, будет он по русски говорить или нет, важно как он играть будет за сборную, а остальное это лишь приятные мелочи

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 августа 2016, 09:47

      удачи в освоении)

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 августа 2016, 01:14

      Марио боец, самое хорошо что он может и в центре обороны играть, только его можно в сборную из легов,зачем нужен был Гиля хз, вратарей у нас куча, тот же Митрюшкин, Селихов, Крицюк, Беленов ну и незаменимый на сегоднешний день номер 1 Акинфеев, на евро он показал что он мужик и "один" выходил на поле против команд, так же как и вывел на это евро сделав сумашедший сейв против шведов

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