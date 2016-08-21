Фернандес: «Я уже учу русский язык»

Что вы все несете тут, про позор? Противно читать, чес слово. Это весьма распространенная тактика, как за германию турки с неграми играют, так норм. А как за нас - позор))
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился своими впечатлениями от вызова в состав национальной команды.
— На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Это мотивировало вас дополнительно?
— Да, приятно, что он выбрал в этот день для просмотра именно нашу игру. Я получил приглашение в сборную России, надеюсь помочь ей играть лучше и добиваться высоких результатов.
— Вы в курсе, что болельщики недовольны тем, что вы еще не говорите по-русски? Обещаете выучить язык, петь российский гимн на ЧМ-2018?
— Конечно, обещаю! Я знаю, как это важно и уже учу русский язык. Вы услышите, как я говорю по-русски.