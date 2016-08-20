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    Жирков: «Забить в ворота ЦСКА всегда приятно»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:1), в котором он забил гол, чем отметил свой день рождения.

    — Для меня день рождения всегда был обычным днем, я привык не отмечать. Хорошо, что забил, тем более, в ворота ЦСКА. Это всегда приятно.

    — Казалось, что в первом тайме «Зенит» мог играть быстрее, согласны?
    — Не знаю. Мы старались играть как можно быстрее . Возможно, что-то не позволял соперник. В целом же получился хороший и интересный матч.

    — Вы сегодня играли гораздо ближе в атаке, чем в предыдущие годы. Как вам?
    — Я за свою карьеру поменял много позиций. немного непривычно, так что куда ставит тренер, там и приходится играть. Не скажу, что выходить справа в нападении или слева в защите — это очень разные вещи. Действия на флангах всегда примерно одинаковые.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2016 19:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24993

      bset 21 августа 2016, 14:02

      Что это ему приятно в ворота ЦСКА забивать? Уже забыл, где футболистом стал? Если бы не ЦСКА, сейчас бы в Тамбове в ФНЛ гонял.

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 августа 2016, 22:39

      Чем это тебе приятно забивать "ЦСКА" ?

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 20 августа 2016, 22:18

      Отлично отметил день рождения, хороший гол.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 19:47

      Молодец, Жирик без Халка забил))

      -1
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