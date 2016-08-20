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    Бубнов: «Кержаков может безболезненно заменить Лодыгина в воротах «Зенита»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА поделился мнением о вратарской линии сине-бело-голубых.

    «Заменит ли Мирча Луческу Лодыгина из-за его ошибок? Думаю, что нет. Да, вратарь ошибался в прошедшем матче с «Ростовом», но тренер мог заменить его уже в перерыве, если бы были серьезные претензии. Он этого не сделал, а встречу в итоге выиграли. Но конечно, если Лодыгин продолжит ошибаться, его вполне может заменить Михаил Кержаков, который уже адаптировался в команде, и если замена и произойдет, думаю, она пройдет безболезненно.

    Но мне не кажется, что Лодыгин будет так сильно ошибаться в предстоящей встрече с ЦСКА, потому что нельзя сказать, что армейцы лучше «Ростова» играют в обороне. И если бы не удаление у ростовчан, питерцы, думаю, не выиграли бы ту встречу», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.08.2016 15:01
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 20 августа 2016, 18:26

      Да Лодыгина может безболезненно заменить даже Саша Кержаков)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 20 августа 2016, 15:35

      Зеня без клоунады Лодыжки уже не Зеня)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      blak1 20 августа 2016, 15:18

      Юра чудит и дальние удары запускает.Его козари пендали и игра на ленточке.

      3
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