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    Чемпионат Италии – на «Бомбардире»

    Субботний вечер матчами «Рома» – «Удинезе» и «Ювентус» – «Фиорентина» даст старт итальянской Серии А.

    Чемпион страны существенно преобразился за лето. Турин покинули Погба и Мората, перебравшиеся в «МЮ» и «Реал» соответственно. «Ювентус» заменил их Пьяничем и Игуаином, ослабив своих прямых конкурентов – «Рому» и «Наполи». Наша трансферная таблица позволит отследить вам и другие интересные переходы этого лета в Серии А.

    «Милан» будет жить в ожидании зимы и китайских денег. «Лацио» переживет падение, а «Аталанта» порадует веселым футболом. Об этом и многом другом рассказываем в нашем превью нового итальянского сезона. Для тех, кому небезразличен «Интер» – материал о том, как де Бур будет возрождать команду.

    Более пристально за турниром можно будет следить в специальном разделе на нашем сайте. Советуем не обделить вниманием и календарь стартующего сезона, а то рискуете пропустить ряд интересных встреч.

    И не забывайте делать ставки в нашем Конкурсе прогнозов, где вы сможете принять участие в борьбе за призы.

    «Рома» – «Удинезе». Сделать ставку

    «Ювентус» – «Фиорентина». Сделать ставку

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 15:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 августа 2016, 20:52

      ЮВЕ явный фаворит, в след сезоне надеюсь китайцы вложатся Милан и они составят конкуренцию туринцам

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      Рейтинг: +16

      Maslovski.Brest 20 августа 2016, 16:13

      надеюсь в этом сезоне Рома и Лацио дадут жара всем выскачкам включая турин

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