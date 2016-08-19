Лоськов: «Звали в другие клубы, но начинать с должности главного тренера я не готов»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что до приглашения в московский клуб имел несколько предложений, однако принял решение от них отказаться.

– Когда в первый раз задумались о карьере тренера?

– Пожалуй, когда в июне закончил играть. Уже позднее позвонил директор ВШТ Лексаков, который поинтересовался – не хочу ли я получить тренерскую лицензию. А когда узнал, какая группа у нас собирается, то был страшно рад. Ведь с Серегой Семаком, Юрой Никифоровым, Андреем Соломатиным, Андреем Коноваловым, Женей Алдониным, Димой Булыкиным мы один футбольный хлеб ели, в сборной вместе играли.

– Другие клубы приглашали на тренерскую работу?

– Конечно, приглашали. Но сразу начинать с должности главного тренера я не готов. Вначале надо набраться опыта, получить необходимую информацию, поработать помощником, окунуться в тренерскую среду. Это со стороны кажется, что все так легко. Одно дело, когда ты футболист и на тренировке тебе говорят, что надо делать, а тренеру необходимо до мельчайших деталей продумать каждое занятие, выстроить его с максимальной пользой. Это большое искусство, которым надо владеть.