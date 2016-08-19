Чемпионат Испании – на «Бомбардире»

В пятницу матчами «Малага» – «Осасуна» и «Депортиво» – «Эйбар» начнется очередной сезон испанского футбола.

Нас снова ожидает горячая борьба «Реала» и «Барселоны», конкуренцию которым постарается составить мадридский «Атлетико». Сине-гранатовые неплохо укрепились этим летом, подписав Самуэля Умтити, Дениса Суареса, Андре Гомеша и еще ряд неплохих исполнителей. С остальными знаковыми переходами вы сможете ознакомиться в нашей трансферной таблице.

Советуем обязательно ознакомиться с календарем турнира. Это позволит вам избежать пропуска самых значимых противостояний. Превью турнира позволит вам пристально рассмотреть пять интриг Примеры, а материал о том, почему обязательно стоит следить за «Севильей», не оставит никого безразличным.

И не забывайте делать ставки в нашем Конкурсе прогнозов, где вы сможете принять участие в борьбе за призы.

«Малага» – «Осасуна». Сделать ставку

«Депортиво» – «Эйбар». Сделать ставку