Лоськов: «Я попросил называть меня «коуч» или «мистер»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился эмоциями от возвращения в столичную команду.



«Всегда приятно возвращаться. Прошло всего три года. Президент клуба позвонил, мы встретились, переговорили. Разговор был не таким длинным. Мы живем сегодняшним днем, вперед не смотрим. Самое главное сейчас – игра с «Крыльями». Нам надо набирать очки, у нас их мало. Я попросил называть меня «коуч». Или «мистер», – сказал он.

Напомним, что на этой неделе Лоськов вошел в тренерский штаб железнодорожников.