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    Непомнящий: «Под руководством Луческу «Зенит» не демонстрирует что-то новое»

    Российский специалист Валерий Непомнящий дал оценку игре «Зенита» в текущем сезоне.

    – Не считаю, что под руководством Луческу петербуржцы демонстрируют что-то принципиально новое. Может быть, чего-то не замечаю, но команда использует все свои прежние лучшие качества. Зенитовцы выглядят легче армейцев. Тон задают футболисты, которые делали это и в прошлом сезоне – те же Шатов, Смольников. Наиграна пара центральных защитников. В общем, пока не вижу радикальных перемен.

    Хотя в матче за Суперкубок мне показалось, что «Зенит» стал действовать плотнее, жестче, не давая сопернику поднять головы. А вот в последующих встречах он опять был прежним. Понимаю, что новый тренер оказывает влияние, но пока, повторю, этого не замечаю.

    – Неужели даже уход Халка никак не заметен?

    – Считаю, что в прошлом году «Зенит» был халкозависимым. Но сейчас у команды очень квалифицированный состав, ни на одной позиции не требуется усиление, на мой взгляд. Есть командный дух. Когда играл Халк, многое шло через бразильца, сейчас же каждый понимает, что результат зависит именно от него. «Зенит» уже перешел на новые рельсы.

    – Жулиано способен стать новым Халком для сине-бело-голубых?

    – Может быть, выскажу крамольную мысль, но, мне кажется, Жулиано будет даже полезнее – он более командный игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2016 08:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +390

      fantom23 19 августа 2016, 12:38

      Зенит еще наберет обороты!!!

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 19 августа 2016, 12:31

      С ЦСКА будет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 19 августа 2016, 12:15

      Будем надеяться...

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 19 августа 2016, 11:13

      Непомнящий: «Под руководством Луческу «Зенит» не демонстрирует что-то новое. А вот под моим руководством «Зенит» выигрывал 2:0 в финале в Лиге чемпионов у , пока у меня джойстик от Sony PS4 не сломался.

      -2
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      Рейтинг: +58

      Nooki 19 августа 2016, 10:54

      Что мне сразу бросилось в глаза после выхода Жулиано на поле, это то как он после потери меча бежал назад и играл в отборе так же как и в атаку)) Халк такого не делал))!!

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 19 августа 2016, 10:48

      Пока так и есть, ничего нового. Игра выглядит беззубо. Последний матч с Ростовом тому пример.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 августа 2016, 10:37

      Ещё распродажа не завершена...)))

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 августа 2016, 10:24

      Новое господин Орлов найдет обязательно

      -1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 19 августа 2016, 10:16

      В отличие от сб. Камеруна, которую тренировал тов. Непомнящий, в Зените собраны игроки, имеющие привычку - думать, перед тем как сделать а не бездумно делать то что им скажут!
      P.S. Ответ писал, прочитав только заголовок.

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 августа 2016, 10:00

      еще витселя сбагрить и норм будет, а Луческу пока не проигрывает и то хорошо

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