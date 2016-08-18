Агент: «В будущем Караваев вернется в ЦСКА игроком основного состава»

Футбольный агент Иван Бакулин, представляющий интересы полузащитника Вячеслава Караваева, рассказал о причинах ухода россиянина из ЦСКА в «Спарту».

«Это важный переход для Караваева. И для того чтобы понять, почему он произошел, нужно вернуться на два года назад. А два года назад из-за большой конкуренции Слава, можно сказать, был вынужден искать игровое время. Мы выбрали чемпионат Чехии, без каких-либо мыслей о дальнейшем будущем. И уже спустя год к Славе был интерес со стороны «Спарты», но на тот момент мы сделали выбор в пользу ФК «Яблонец», так как их предложение было более конкретным. Хочу заметить, что в течение всего это времени Леонид Слуцкий был постоянно с нами на связи. Он постоянно звонил Славе и, насколько мне известно, смотрел все матчи с его участием. Об этом мало кто знает, но это было очень важно для футболиста, его ждали и рассчитывали на него как на игрока основной обоймы. Об этом говорят многочисленные интервью руководства клуба и главного тренера.

Мыслей об уходе не было абсолютно ни у кого. Но два года, проведенные в Чехии, не прошли бесследно. И начав этот сезон с ЦСКА, Слава понял, что многое поменялось. В первую очередь в нем самом. Все надеялись, что со временем он мог бы стать игроком основного состава, но для этого нужно было время и, что самое тяжелое, Слава должен был начать заново перестраиваться. В ЦСКА это прекрасно понимали, поэтому, когда поступило предложение от «Спарты», руководство клуба пошло навстречу футболисту. Ведь Слава не какая-то вещь, живой человек. Одним словом, они поступили по-человечески. За что им огромная благодарность.

А болельщикам ЦСКА, которые очень активно обрушились с критикой на руководство ЦСКА и главного тренера, хочется сказать, что показателем успешности работы клуба является не количество воспитанников в составе ЦСКА, а количество воспитанников, выступающих на высоком уровне. И если в будущем Слава вернется в ЦСКА, а возможность такая очень велика, то уже 100% игроком основного состава», – заявил Бакулин.