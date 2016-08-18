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    Луческу: «Дзюба не готов к ЦСКА на 100 процентов»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА рассказал о готовности своей команды.

    – Радует, что все футболисты тренируются в общей группе, если не считать Файзулина. Радует, что дождя нет, так что мы можем работать спокойно. Доволен тем, что здесь много журналистов, которых все интересует (улыбается).

    – Что радует, вы ответили. А что тревожит?

    – У каждого тренера есть сомнения, но главное, чтобы игроки их не заметили. Они должны видеть, что я спокоен, и видеть на моем лице только улыбку.

    – Повлияет ли ошибка Лодыгина на его место в основе?

    – (Смеется.) Вижу, вы уже состав придумали на игру. Дайте мне сначала подумать над тем, кто будет играть.

    – Могилевец и Дзюба в общей группе. Готовы ли они к матчу с ЦСКА?

    – На сто процентов – нет. Надеюсь, Дзюба будет готов к игре с «Амкаром». Мы не хотим форсировать его восстановление, чтобы он не получил рецидив. Могилевец же тренируется по своему состоянию, он далеко не готов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 12:10
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