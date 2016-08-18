Василий Березуцкий: «Если надо, подпишу петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную»

Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызвать в сборную полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

«Не вижу особого смысла писать петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную, но, если бы такая петиция была, я бы подписал. А что касается призыва распустить национальную команду... Слушайте, когда какой-то человек вдруг начинает разбираться в футболе, я бы порекомендовал ему написать по поводу космической промышленности или высшей математики. Написал какую-то ахинею! Кого распускать? Куда? Состава сборной не существует, зарплату там никто не получает, за месяц на Евро мы не получили ни копейки. Вышли на турнир – получили премиальные из той суммы, которые УЕФА платит в РФС. Перевели 8 миллионов – на команду, грубо говоря, делится 30 процентов. На чем человек хотел сэкономить? Даже если бы он вызвал других людей, РФС все равно тратит деньги на перелет, питание и проживание. С другими 20 футболистами затрат было бы не меньше. Так что это полная фигня. Я уверен, что когда человек начинает дело с футбола и к нему прислушиваются, то рано или поздно он дойдет до космической отрасли или вооружения. Кстати, чем он занимается? У него работа такая – писать петиции? Хорошая работа, мне бы такую», – сказал Березуцкий.