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  • Василий Березуцкий: «Если надо, подпишу петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную»

Василий Березуцкий: «Если надо, подпишу петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную»

18 августа 2016, 10:42
26

Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызвать в сборную полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

«Не вижу особого смысла писать петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную, но, если бы такая петиция была, я бы подписал. А что касается призыва распустить национальную команду... Слушайте, когда какой-то человек вдруг начинает разбираться в футболе, я бы порекомендовал ему написать по поводу космической промышленности или высшей математики. Написал какую-то ахинею! Кого распускать? Куда? Состава сборной не существует, зарплату там никто не получает, за месяц на Евро мы не получили ни копейки. Вышли на турнир – получили премиальные из той суммы, которые УЕФА платит в РФС. Перевели 8 миллионов – на команду, грубо говоря, делится 30 процентов. На чем человек хотел сэкономить? Даже если бы он вызвал других людей, РФС все равно тратит деньги на перелет, питание и проживание. С другими 20 футболистами затрат было бы не меньше. Так что это полная фигня. Я уверен, что когда человек начинает дело с футбола и к нему прислушиваются, то рано или поздно он дойдет до космической отрасли или вооружения. Кстати, чем он занимается? У него работа такая – писать петиции? Хорошая работа, мне бы такую», – сказал Березуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Березуцкий Василий Мамаев Павел Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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prtcs
1471506674
Правильно Василий!
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ArtAlex007
1471506708
Вася, так займись, там ума много не надо))) А петиция, лишь показатель негодования народа!
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acer2003
1471507571
Мы все видели, как Вы и ты в частности свою работу делали ! А тебе лучше молчать, очередным открыванием рта Березуцкий подтверждает своё слабоумие.
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yorgenbarenz
1471508813
Васярик! Ты не наводи,как все остальные ушлёпки,опозорившие страну,тень на плетень.Народ,всего лишь,требовал вас,недоделанных,разогнать и набрать в сборную других футболистов! И не надо чесать про несуществующий состав! Космос к футболу по сложности приплёл,недоумок. Напомню тебе,"гений",что русские люди говорят про таких как ты : Старший умный был,а младший-футболист.
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тётя ASYA
1471509468
выкинет тебя Саламыч следом за дружками , будешь третьим . шампусик пить
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APchelov
1471509640
Вася, как и его друганы, давно оторваны от реальности. Впрочем, весь наш футбол - это параллельный мир, почти что космос
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Valeron 2705
1471509697
Петиция, это реально ахинея, но по поводу денег, лучше бы ты молчал, у вас и так неоправданно высокие зарплаты. Вся исландская защита, получает меньше чем ты. А то за евро они ни копейки не получили бедняжка. В СССР пулю бы в лоб получили за такой "футбол", еще пасть открываете, козлы зажравшиеся.
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Молчуновский
1471511002
"У него работа такая – писать петиции? Хорошая работа, мне бы такую", – сказал Березуцкий и написал первую ахинею.
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M.B.
1471512148
Если Березуцкий их зашищает ,значит сам такой же.Он не понимает,что вести себя так можно у себя на кухне ,а не представителю сборной России. Козлы .Гнать их всех и набирать молодежь.Научатся.
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balaton78
1471512731
Вася,подпиши петицию,чтоб не только их не вызывали,а тебя вместе с ними.Пешеход.
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