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    Асхабадзе: «Знаю, кто такой Конте, а кто такой Каррера – не очень»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера московского клуба.

    «Хотелось бы процитировать всем известную фразу из песни Queen: «Show must go on». Не могу сказать, что я чего-то жду от Массимо Карреры, потому что, насколько я знаю, он никогда не работал главным тренером в клубе с большими амбициями и со сложной системой управления. Я знаю, кто такой Антонио Конте и знаю его лично, а вот кто такой Каррера – не очень. Я услышал об итальянце, только когда о нем заговорили российские СМИ и он пришел в «Спартак» помощником Дмитрия Аленичева.

    Ситуация очень сильно напоминает ту, что была несколько лет назад, когда из клуба уходил Валерий Карпин и на его место назначили Дмитрия Гунько. Результаты команды в тот отрезок мы все прекрасно помним. К сожалению, он был удручающим для «Спартака». Но надеемся, что красно-белым по итогам чемпионата удастся попасть хотя бы в Лигу Европы. Что лучше для «Спартака» – «свой» тренер или приглашенный? Лучше спросить у руководства клуба. Я неоднократно говорил, что для «Спартака» важен и результат, и то, как он достигается, и постановка самых высоких задач, и философия клуба в совокупности. Здесь нельзя ничего разделять. Но это мое субъективное мнение», – сказал Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      shpilman 17 августа 2016, 23:03

      Асхабазде? кто? что? не, не слышал))

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 17 августа 2016, 21:06

      А кто такой Асхабадзе? Ахаха

      1
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    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 17 августа 2016, 20:17

      Да лучше бы Валеру вернули !!!

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