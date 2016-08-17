Родионов будет совмещать должности генерального и спортивного директора «Спартака»

А ещё зам прокурора,зам путина ну и там где ещё можно что то совмещать .
Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что генеральный директор красно-белых Сергей Родионов также буде исполнять функции руководителя спортивного отдела.
«Сергей Родионов сейчас совмещает позиции спортивного директора и генерального директора. Других вариантов совет директоров красно-белых и не рассматривает», – цитирует Жиркова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.
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