Родионов будет совмещать должности генерального и спортивного директора «Спартака»

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что генеральный директор красно-белых Сергей Родионов также буде исполнять функции руководителя спортивного отдела.

«Сергей Родионов сейчас совмещает позиции спортивного директора и генерального директора. Других вариантов совет директоров красно-белых и не рассматривает», – цитирует Жиркова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

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