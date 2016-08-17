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    Родионов будет совмещать должности генерального и спортивного директора «Спартака»

    Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что генеральный директор красно-белых Сергей Родионов также буде исполнять функции руководителя спортивного отдела.

    «Сергей Родионов сейчас совмещает позиции спортивного директора и генерального директора. Других вариантов совет директоров красно-белых и не рассматривает», – цитирует Жиркова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      Polilux 17 августа 2016, 22:25

      А ещё зам прокурора,зам путина ну и там где ещё можно что то совмещать .

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 августа 2016, 19:37

      Мафия бессмертна, итальяно теперь же!

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