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    Родионов: «Не собираюсь писать заявление об уходе с поста гендиректора «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что не намерен покидать данную должность по собственному желанию. Напомним, ранее функционер заявлял, что оставит свой пост в случае ухода из команды экс-главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Ушел уже тренер и спортивный директор. Для меня «Спартак» – это не пустой звук. Заявление писать я не буду», – цитирует Родионова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 17:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 17 августа 2016, 20:09

      Не люблю Спартак, с детства, с 73-го года болельщик ЦСКА. Помню сколько неприятностей сделал Родионов!
      Кому как ни ему сейчас им руководить!

      -2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 августа 2016, 18:25

      Этот человек на своём месте. Знаю его по работу во главе академии, человек знает что делает. Его трогать точно не нужно.

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Сергей Свояк 17 августа 2016, 22:03

      У руководителя Академии и у гендиректора разные цели и разные навыки требуется. Вот, например, у меня дворник Ашот хорошо двор метет, почему б его гендиректором не поставить?

      Пусть для начала ответит общественности на 3 простых вопроса:
      1) как получилось, что он взял на работу парня, который провалил задачу гораздо более низкого уровня, чем требуется решать на текущем месте работы.
      2) почему руководитель Родионов позволил тренеру подменить цель на сезон по факту его окончания. Склероз? Отсутствие яиц? Опыта?
      3) Что с деньгами? Это первичная цель гендиректора. Почему (если отбросить стадион) доходы не вышли на уровень Асхабадзе.

      Если спрашивать с мужика и по мужски - что Аленичев, что Родионов прячутся в кусты. А как признаться, что не тянут - яиц не хватает.

      -1
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      Рейтинг: +223

      АХ 17 августа 2016, 17:48

      Для меня «Спартак» – это не пустой звук. Заявление писать я не буду

      Как-то не вяжутся эти фразы друг с другом.

      -2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > АХ 17 августа 2016, 18:26

      Для него это действительно так, Спартак не пустой звук для этого человека. 100%

      -1
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