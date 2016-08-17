Родионов: «Не собираюсь писать заявление об уходе с поста гендиректора «Спартака»

Не люблю Спартак, с детства, с 73-го года болельщик ЦСКА. Помню сколько неприятностей сделал Родионов!
Кому как ни ему сейчас им руководить!
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что не намерен покидать данную должность по собственному желанию. Напомним, ранее функционер заявлял, что оставит свой пост в случае ухода из команды экс-главного тренера Дмитрия Аленичева.
«Ушел уже тренер и спортивный директор. Для меня «Спартак» – это не пустой звук. Заявление писать я не буду», – цитирует Родионова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.
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