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    Каррера утвержден в должности главного тренера «Спартака»

    «Спартак» утвердил Массимо Карреру на посту главного тренера. Напомним, что после ухода с должности наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, 52-летний специалист был назначен временно исполняющим обязанности. Под его руководством столичная команда провела два поединка в РФПЛ – против «Крыльев Советов» (1:0) и «Рубина» (1:1).

    Контракт с итальянцем, входившим ранее в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, рассчитан на два года. Также были поставлены задачи на текущий сезон – завоевание Кубка России и призовое место по итогам чемпионата.

    Напомним, что Каррера был приглашен в «Спартак» нынешним летом в качестве тренера защитников.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.08.2016 17:00
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 18 августа 2016, 11:10

      Горизонт завален.

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      Рейтинг: +15

      Warheart123q 18 августа 2016, 10:00

      федуна на волю

      подписывайте петицию
      https://www.change.org/p/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0?recruiter=44955454&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 18 августа 2016, 00:28

      ха ха ха

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      Рейтинг: +10

      Funzai 17 августа 2016, 23:30

      возьмет и получиться....логики в футболе 50x50!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2016, 23:01

      Федун решил сэкономить на трансферах и тренере, сложно придется Спартаку без серьезного наставника

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 августа 2016, 22:14

      Удачи Каррере! Я призывал не ходить на стадион, пока на тренерском мостике дилетант и интриган. Сейчас - надо поддержать нового тренера. Я хотел бы видеть Бердыева, но Федуну виднее. Мне жаль, что не договорились.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 августа 2016, 22:06

      Блять, Федун, как-будто в лотерею играет... Прокатит на дурачка, не прокатит... как он задолбал, клоун недоделанный...

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      Рейтинг: +752

      alex1004 17 августа 2016, 21:12

      Федун, выпей яду, убейся о стену или продай Спартак, если ни чего не можешь...

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      Рейтинг: +180

      гость shuh 17 августа 2016, 21:06

      Ой кто это?

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      Рейтинг: +1847

      mahan 17 августа 2016, 20:31

      Да, что ж такое то, только появился лучик света, что придет Бердыев и на тебе. Оййййййй............... Федун если ты не понимаешь в футболе так проконсультируйся у людей кто в этом разбирается......

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