Тукманов: «Газзаев – самый достойный кандидат на пост главы РФС»

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выразил поддержку экс-наставнику ЦСКА и сборной России, а ныне – кандидату на пост президента Российского футбольного союза Валерию Газзаеву. По его мнению, 62-летний специалист является в настоящий момент наиболее достойным кандидатом на должность главы РФС.

«Валерий Газзаев прошел большой путь, он воспитал игроков, которые добивались успехов, он является кандидатом на пост президента РФС, и более достойной кандидатуры сегодня нет. Такие тренеры учились у Бескова, Лобановского, и не слышать их – преступление российского футбола. Я как руководитель московского клуба и человек, который поработал и в сборной, и в любительском футболе, знаю, в каком состоянии находится футбол, – сказал Тукманов.