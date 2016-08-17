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  • Тукманов: «Газзаев – самый достойный кандидат на пост главы РФС»

Тукманов: «Газзаев – самый достойный кандидат на пост главы РФС»

17 августа 2016, 13:41
1

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выразил поддержку экс-наставнику ЦСКА и сборной России, а ныне – кандидату на пост президента Российского футбольного союза Валерию Газзаеву. По его мнению, 62-летний специалист является в настоящий момент наиболее достойным кандидатом на должность главы РФС.

«Валерий Газзаев прошел большой путь, он воспитал игроков, которые добивались успехов, он является кандидатом на пост президента РФС, и более достойной кандидатуры сегодня нет. Такие тренеры учились у Бескова, Лобановского, и не слышать их – преступление российского футбола. Я как руководитель московского клуба и человек, который поработал и в сборной, и в любительском футболе, знаю, в каком состоянии находится футбол, – сказал Тукманов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Газзаев Валерий Тукманов Александр
Комментарии (1)
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vladimir-7
1471436689
Всё верно, В.Газзаев самый достойный кандидат на пост Президента РФС.
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