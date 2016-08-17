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    Бывший игрок «Спартака» завершил карьеру и стал парикмахером

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Лугачев решил завершить карьеру в 27 лет. Теперь экс-футболист стал парикмахером.

    «Сегодня я впервые подстригся у бывшего футболиста «Спартака» и моего друга Егора Лугачева. Это первый в Украине «экс-футболист – барбер». Кто-то становится тренером, кто-то агентом, кто-то мясником, а кто-то актером. Луга стал барбером. Молодец, Егор, что нашел себя после футбола», – написал в Instagram агент Александр Панков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 07:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 августа 2016, 13:20

      барбер)) ещё в спартаке, наверное, волосиками увлекался

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 17 августа 2016, 12:26

      бомбардир-вам что писать больше не чего----напишите например что ваш главный редактор стал работать дворником

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 11:40

      футболистов миллионы,а играющих тысячи.Плохая профессия.Это как модели.Рекламой зарабатывают единицы,остальные проституцией

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 августа 2016, 09:36

      мда... а что у него с половой ориентацией?? видать зашквар полный.. тьфу..

      -1
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > кошмарик 17 августа 2016, 12:30

      да полюбому в инсте его "друг" выложил инфу)))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2016, 08:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну хоть на конкурсах цирульников трофеев набрать сможет...)))

      -6
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      Рейтинг: +1126

      richi 17 августа 2016, 08:02

      Наследие Де Зеува.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > richi 17 августа 2016, 08:05

      И ТЫ ИЗ ЭТИХ))))
      ФУУУ, ПРОТИВНЕНЬКИЙ)))

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      Рейтинг: +1126

      richi > REDWHITE_ 19 августа 2016, 16:47

      Я то здесь при чем? Я не спартач. Только спартачи на "фу, противненький" могут столько лайков поставить.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 августа 2016, 07:39

      К успеху пришел))) Пора и Дениске в сервант с трофеями ножницы складывать

      1
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