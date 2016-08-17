Бывший игрок «Спартака» завершил карьеру и стал парикмахером

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Лугачев решил завершить карьеру в 27 лет. Теперь экс-футболист стал парикмахером.

«Сегодня я впервые подстригся у бывшего футболиста «Спартака» и моего друга Егора Лугачева. Это первый в Украине «экс-футболист – барбер». Кто-то становится тренером, кто-то агентом, кто-то мясником, а кто-то актером. Луга стал барбером. Молодец, Егор, что нашел себя после футбола», – написал в Instagram агент Александр Панков.