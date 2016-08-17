Новосельцев: «Дома будем настраиваться на победу»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).

«Сыграли вничью, это хороший результат, но надо двигаться дальше. Дома будем настраиваться на победу. Иначе нельзя, ни к чему хорошему игра на 0:0 не приведет. Физически нелегко нам, конечно, через три дня играем. Но так ведь во всем мире происходит. Вообще, с «Аяксом» было приятно играть: хорошие игроки, много болельщиков – в такой ситуации получаешь удовольствие», – отметил Новосельцев.