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    Орлов: «Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее Лодыгина»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не был вызван Станславом Черчесовым в сборную России из-за ошибок в последних матчах.

    «Здесь дело даже не столько в ошибках Лодыгина. Его никто не списывает со счетов. Просто Акинфеев, Джанаев и Крицюк сейчас выглядят убедительнее. Любой тренер будет всех проверять. А допуская ляпы, ты вылетаешь из обоймы. Но это спорт. Сегодня ошибся – завтра поправился. Таков должен быть девиз для каждого футболиста», – отметил Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 20:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 17 августа 2016, 14:02

      Ну надо же, разглядел!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 августа 2016, 08:49

      Да ладно тебе..
      Сейчас сыграет Лодыгин одну игру не накосячив и снова запоешь ему осанны!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 августа 2016, 08:09

      Лодыгин косячит стабильно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 17 августа 2016, 07:55

      Даже если Орлов так считает. долго не увидим Юру в сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:16

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      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 августа 2016, 22:09

      Кто угодно, только не Акифеев

      1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 16 августа 2016, 21:08

      Лодыгин ЛОХ и это факт

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 16 августа 2016, 20:51

      Юрец вон голевую отдал, вы чО?! В матче с "Ростовом" он такую мог и не одну оформить.

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 августа 2016, 20:45

      Даже Орлов понимает.

      5
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