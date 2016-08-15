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    Гаджиев: «Амкару» нужно играть более расчетливо»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча 3-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:0)

    «Соперник играл достаточно просто. При этом «Амкару» было сложно. «Оренбург» сыграл лучше, чем мы. Особенно во втором тайме. Хозяева были чуть ближе к победе, но счет справедлив.

    Нас не устраивала ничья, но и победы мы не заслуживали. Нам нужно играть более расчетливо», – заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2016 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Юный Бармалей 15 августа 2016, 20:17

      Если с такими командами очки раздаём, то что будет дальше. Обидно до чёртиков.

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