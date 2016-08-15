Гаджиев: «Амкару» нужно играть более расчетливо»

Если с такими командами очки раздаём, то что будет дальше. Обидно до чёртиков.
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча 3-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:0)
«Соперник играл достаточно просто. При этом «Амкару» было сложно. «Оренбург» сыграл лучше, чем мы. Особенно во втором тайме. Хозяева были чуть ближе к победе, но счет справедлив.
Нас не устраивала ничья, но и победы мы не заслуживали. Нам нужно играть более расчетливо», – заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».