Геркус: «До конца августа «Локомотив» определится с будущим Чорлуки»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники не планируют продавать во время летнего трансферного окна защитника Ведрана Чорлуку. Напомним, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Фиорентина».

«Ходят слухи, что «Локомотив» продлевает контракт с Ведраном Чорлукой? Откуда вы это знаете? Мы стараемся его переподписать, потому что он фундаментальный игрок команды. Постараемся Ведрана удержать. Но вопрос хороший. Я думаю, в ближайшие несколько дней, может быть, до конца августа, все решится», – цитирует Геркуса «Локомотив Инфо».