Ярмоленко устроил бойкот «Динамо» и не поехал на матч против «Стали»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко устроил бойкот клубному руководству и отказался ехать на выездной матч бело-голубых против «Стали» (2:1). Об этом в эфире украинского телеканала «Футбол» сообщил ведущий Александр Денисов.

На такой шаг футболист пошел из-за того, что президент клуба Игорь Суркис отказывается вести переговоры с другими клубами по его трансферу. Ранее появилась информация о том, что дортмундская «Боруссия» готова выплатить «Динамо» требуемую сумму за игрока.