Скрипченко: «Если бы «Урал» забил хотя бы в одной контратаке ЦСКА, все было бы по-другому»

Наставник «Урала» Вадим Скрипченко подчеркнул, что если бы екатеринбуржцам удалось завершить хотя бы одну свою контратаку забитым мячом в поединке третьего тура РФПЛ против ЦСКА (0:1), игра сложилось бы совсем по-другому. По словам специалиста, шансы для этого у его подопечных имелись.

– Были в шаге от такого ценного очка и пропустили, все обескуражены. Мы играли сегодня на контратаках, и, если бы довели хоть одну до логического завершения, а возможность была, все было бы по-другому. Но у них в воротах Акинфеев, он здорово сыграл. И все же я считаю, что ничью сегодня мы заслуживали.

– Павлюченко сегодня низко располагался. Это установка такая была?

– У нас задача перед всеми линиями – играть компактно. Лунгу и Павлюченко – не исключение. Они тоже должны помогать обороняться и располагаться ближе к центральному треугольнику полузащитников.

– Павлюченко способен играть лучше?

– Я доволен его игрой. Он очень хорошо отработал. При фланговых атаках хорошо открывался и работал на всю команду.

– Дебютом Жукова довольны?

– Да, учитывая, что это его первый матч в Премьер-лиге и он еще не до конца понимает установку тренера.