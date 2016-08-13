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    «Краснодар» не заявил Мамаева на матч с «Крыльями Советов»

    «Крылья Советов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на поединок третьего тура РФПЛ. Отметим отсутствие в заявке «быков» хавбека Павла Мамаева, записавшего на свой счет две результативные передачи в игре прошлого тура с «Тереком». Вместо него с первых минут на поле выйдет Дмитрий Торбинский.

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Ятченко, Брюно, Родич, Башкиров, Чочиев, Яхович.

    Запасные: Конюхов, Павлов, Шильников, Корниленко, Паскуато, Бато, Мбакогу, Божин, Ткачев.

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов, Торбинский.

    Запасные: Синицын, Федюшин, Мартынович, Страндберг, Калешин, Куасси, Воробьев, Фомин, Быстров, Жоаузинью, Вандерсон.

    Начало встречи – в 18.00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 августа 2016, 18:45

      а как же с Павликом пить, с Павликом пить?

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      Рейтинг: +1892

      multiscan 13 августа 2016, 18:26

      Мамаев - "звезданутый" парниша! А посему, ему самое место в космосе! "Космос" - ставропольский, кажется, клубик ...надцатой лиги. Мамаева пора сдать туда в аренду!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2016, 17:46

      ну в магните любят народ кидать, набирают на большую зарплату а потом говорят у вас товара много украли и вы нам все должны и зарплату не получите.... ну как то так и директоров постоянно набирают ... прикол каждый месяц новые дураки за бесплатно работают.( плбс пол года их обучают за бесплатно товар раскладывать!!!

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