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    Голевая передача Аршавина помогла «Кайрату» победить «Окжетпес»

    В поединке 23-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» одержал выездную победу над «Окжетпесом». Отметим, что хавбек гостей Андрей Аршавин начал игру в основном составе и записал в свой актив результативный пас на Исаэла, который вывел «Кайрат» вперед. Кроме того, за шесть минут до окончания основного времени матча к россиянину перешла капитанская повязка после ухода с поля Бауржана Исламхана. Поставил точку во встрече экс-футболист «Урала» Герсон Асеведо.

    Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 23-й тур

    Окжетпес (Кокшетау) – Кайрат (Алматы) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Исламхан, 17 (пенальти); 1:1 – Каналес, 45+2; 1:2 – Исаэл, 55; 1:3 – Асеведо, 90+5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 17:20

      Аршавин молодец! Прям расцвел! На мой взгляд он и в РФПЛ сможет принести пользу любой команде

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