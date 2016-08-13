Вида исключил свой уход из «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида опроверг слухи о том, что он покинет украинскую команду.

«Обычно я подобные «сообщения» никак не комментирую. Моя работа — играть в футбол, работа журналистов – придумывать новости, чтобы привлекать внимание к себе и своим изданиям. Но в последние дни эти слухи начали меня раздражать.

Причина проста – никаких переговоров ни с одним клубом я не вел, не веду и не собираюсь вести. Все мои интересы – это играть за «Динамо», расти вместе с командой, радовать зрителей яркой игрой, одерживать новые победы и завоевывать трофеи.

Поэтому я прошу журналистов, которые придумывают новости из собственной фантазии, не называть в них мою фамилию. Я остаюсь в Киеве и буду играть за «Динамо». И в любом случае мою дальнейшую футбольную судьбу будет решать киевское «Динамо» и его президент Игорь Михайлович Суркис», – сказал Вида.