Нобоа: «Не знаю, кто дальше будет играть за «Ростов». У нас всего 13 футболистов»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России посетовал на сложную финансовую обстановку в команде.

– Что сейчас делать «Ростову» в той сложной ситуации, в которой оказалась команда после отставки Бердыева? Что происходит сейчас внутри команды?

– Время покажет. Время идет, у нас новый тренер. Мы не знаем, что дальше будет с Бердыевым. Я, как игрок, тоже не знаю, что будет дальше. Мы думаем о том, кто будет следующим тренером, о других командах, не знаем, будут ли в «Ростове» деньги. Ничего непонятно. А ведь скоро нам предстоят матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

– Возможно ли в такой ситуации выходить на поле и полностью выкладываться?

– Очень трудно. Мы готовимся к игре на 100 процентов. Но головой мы находимся в другом месте. Все думают, будут ли деньги, переходить ли в другую команду.

– Как вы будете настраиваться на матчи с «Аяксом»?

– Так же, как и на «Андерлехт». Будем готовиться на 100 процентов, но сейчас у нас всего тринадцать игроков. Больше нет. Травма у Калачева, у Баштуша болит колено. Я не знаю, кто будет играть.