Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нобоа: «Не знаю, кто дальше будет играть за «Ростов». У нас всего 13 футболистов»

Нобоа: «Не знаю, кто дальше будет играть за «Ростов». У нас всего 13 футболистов»

13 августа 2016, 00:41
44

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России посетовал на сложную финансовую обстановку в команде.

– Что сейчас делать «Ростову» в той сложной ситуации, в которой оказалась команда после отставки Бердыева? Что происходит сейчас внутри команды?

– Время покажет. Время идет, у нас новый тренер. Мы не знаем, что дальше будет с Бердыевым. Я, как игрок, тоже не знаю, что будет дальше. Мы думаем о том, кто будет следующим тренером, о других командах, не знаем, будут ли в «Ростове» деньги. Ничего непонятно. А ведь скоро нам предстоят матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

– Возможно ли в такой ситуации выходить на поле и полностью выкладываться?

– Очень трудно. Мы готовимся к игре на 100 процентов. Но головой мы находимся в другом месте. Все думают, будут ли деньги, переходить ли в другую команду.

– Как вы будете настраиваться на матчи с «Аяксом»?

– Так же, как и на «Андерлехт». Будем готовиться на 100 процентов, но сейчас у нас всего тринадцать игроков. Больше нет. Травма у Калачева, у Баштуша болит колено. Я не знаю, кто будет играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Аякс Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
regbiN
1471038275
Это крах
Ответить
life85
1471038664
такова реальность российского футбола...топим хорошие команды и "за уши тянем" говно ...
Ответить
bset
1471041576
Денег нет. Но вы держитесь. Всего хорошего
Ответить
арейская
1471044074
Чудесно проведенный первый тайм дал надежду на то, что команда духовно не сломлена, боевой дух ещё сохранен и будет победа, ан нет , ничто не проходит бесследно...
Ответить
Grelas
1471044656
Ростов окончит чемпионат в зоне вылета.
Ответить
Mariner
1471045471
Да, беда... Жаль Ростов, симпатичная команда была... Скажите спасибо свиноте (
Ответить
kaa-71
1471061908
Да, хорошую команду разваливают. Убирают лишнего конкурента за еврокубки. Не нытьем так катаньем
Ответить
Ral13
1471064033
Та ещё ситуация...Неужели какой-нибудь бизнесмен-спонсор не найдётся ? Просто жаль команду.
Ответить
Garrincha58
1471069036
так и будете бегать за Бердыевым профи называются ну что ж валите в Шпартак не думаю что там вам готовится теплый прием
Ответить
Антибиотик
1471073484
Когда я писал, что Бердыев поступил просто отвратительно по отношению к Ростову и всему российскому футболу болельщики Ростова меня минусовали. Ну, так теперь и не кричите.
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+