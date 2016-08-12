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    Лодыгин: «Очень неприятно было допустить такую грубую ошибку»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин после победы над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России признался, что партнеры по команде выразили ему поддержку после ошибки в первом тайме.

    – Очень неприятно и неудобно перед болельщиками и партнерами было допустить такую грубую ошибку. В перерыве в раздевалке все меня поддерживали, говорили, чтобы я не переживал, и обещали переломить ход игры во втором тайме. В итоге так и получилось. Ребята спасли сложный матч, и я им за это очень благодарен. Они сказали: «Юра, не переживай, мы сыграем за тебя и вылезем из этой грязи». И еще я благодарен болельщикам, которые остались на трибунах и поддерживали нас до конца.

    – Согласны ли вы с тем, что ключевой эпизод игры – удаление Гацкана?

    – Может быть. «Ростов» умеет очень хорошо обороняться. Удаление нам не очень сильно помогло, но все-таки у «Ростова» в обороне появились свободные зоны, да и в принципе играть вдесятером намного сложнее.

    – Вам не показалось, что сложная ситуация, в которой оказался «Ростов» перед матчем с «Зенитом», сказалась на его сегодняшней игре?

    – Нет. Я и в прошлом году говорил, что «Ростов» – молодец. Они зарекомендовали себя как сильная команда. И сейчас «Ростов» – это тоже хорошо укомплектованная, крепкая команда, играющая в хороший, пусть и оборонительный футбол. Вдвойне приятно обыгрывать такие команды, которые хорошо играют в обороне.

    – То есть отставка Бердыева пока никак не повлияла на игру ростовчан?

    – Сложно говорить что-то через неделю или две после смены тренера. Вряд ли что-то сразу поменяется «Ростов» пока остался командой своего прошлого тренера с тем же стилем игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 23:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 13 августа 2016, 14:26

      думаю пора бы уже зениту купить нормального вратаря.Лодыгин всегда выбивает как олень мяч ногами.Сколько его помню столько и косячит.Как можно за 8 минут выбить 4 раза низом вместо классического выноса верхом?!! Питер при всё уважении этого вратаря нужно менять .А гол ему с центра поля придаёт ему особую пикантность.

      0
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      Рейтинг: +40

      Salim73 13 августа 2016, 09:35

      Ты только и можешь между ушей пропускать!!!!@

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 августа 2016, 07:30

      Когда Ладыгина выдернули из Греции ,подумал это чудо ! Слышать не слышал про него ,а тут готовый воротчик экстра класса !Вчера ещё раз убедился что чудес не бывает

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > опус 2 15 августа 2016, 14:18

      такая же фигня....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 04:37

      Да , почудил Юра в первом тайме, там даже не об одной ошибке должна быть речь

      3
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > арейская 15 августа 2016, 14:19

      А видела, как Миллер с судейкой быстро ошибки исправили???!!!

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 13 августа 2016, 00:28

      Лодыгин, ну што с тобой ? Когда ты будешь смотреть куда ты бьёшь ??????

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 13 августа 2016, 00:16

      вратарь нашей сборной!!! класс только наверное таких и берут

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Alexx22 13 августа 2016, 00:37

      Получается, что да, только таких. В ляпах замечен и Игорек, и "Эфиопский" Гиля.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 12 августа 2016, 23:41

      Ты нам довольно часто такие сюрпризы преподносишь, для профилактики пусть Миша постоит пару матчей.

      6
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      Рейтинг: +11214

      alp 12 августа 2016, 23:33

      почему он говорит об 1 ошибке?? он 4 раза давал пас сопернику в опасной близости к своей штрафной. толи лох толи ростов ему заплатил нормально

      3
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