«Локомотив» может заработать 6 миллионов на продаже Чорлуки

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука близок к уходу из московского клуба. В услугах хорвата заинтересована «Фиорентина», которая уже сделала железнодорожникам предложение о трансфере игрока.

Сообщается, что «Локомотив» может заработать на продаже 30-летнего футболиста 6 миллионов евро. «Фиалки» возьмут Чорлуку в аренду за 3 миллиона с опцией обязательного выкупа еще за 3 миллиона, которая активируется том в случае, если игрок обороны проведет определенное число матчей за сезон.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Чорлуки составляет 9 миллионов.