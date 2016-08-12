Мбакогу: «Крылья Советов» показали, что я им нужен»

Новичок «Крыльев Советов» Джерри Мбакогу рассказал, почему принял решение перейти именно в самарский клуб.

«Переговоры были несколько сложные и немного длинные, так как в начале я не знал ни команды, ни города. Понадобилось определенное время, чтобы собрать информацию и познакомиться с командой. Я счастлив, что я здесь. Через 12 лет в Италии было сложно оставить страну, в которой я вырос как футболист. Но «Крылья Советов» смогли меня убедить, рассказывали о проекте, очень хорошо говорили о главном тренере и о том, как он ставит игру.

Хотел всегда поиграть за границей. Мне показалось, что это хороший шанс, и я принял предложение. У меня были предложения из итальянского чемпионата. Интерес был из Бельгии, Нидерландов и Германии. «Крылья Советов» очень настаивали, они мне показали, что я им нужен. Приехал сюда, чтобы продолжать свой рост» – сказал Мбакогу.