«Томь» сделала предложение по трансферу Погребняка и подписала новый контракт с его братом Кириллом

Нападающий «Томи» Кирилл Погребняк останется в клубе как минимум еще на сезон. По словам спортивного директора сибиряков Игоря Кудряшова, 24-летний игрок, чье предыдущее соглашение подошло к концу в июне, подписывает с клубом новый контракт. Кроме того, функционер заявил, что зелено-белые сделали предложение «Динамо» по трансферу старшего брата Кирилла – Павла.

«Кирилл Погребняк возвращается в «Томь», он подписывает новый контракт. Есть ли желание вернуть его брата Павла? Сделали ему и «Динамо» предложение. Окончательного решения пока нет», – подчеркнул Кудряшов.