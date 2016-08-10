Сонг: «Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» – что-то невероятное»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Сонг, ныне выступающий за «Рубин», поделился воспоминаниями о матче 2009 года с «Ливерпулем», в котором россиянин Андрей Аршавин оформил покер.

«Это был сумасшедший матч, а Аршавин забил четыре гола. Что-то невероятное! После матча мы гордились собой. Могу сказать, что это одна из лучших моих игр за «Арсенал».

Почему из «Арсенала» в «Барселону» перешел я, а не Аршавин? Не знаю, ведь он классно играл. Может, причина в нем самом», – сказал Сонг.