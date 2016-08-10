Тухель не торопится с возвращением Ройса на поле

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не рассчитывает в ближайшее время увидеть на поле нападающего Марко Ройса, который продолжает восстановление после серьезной травмы.

«Пока невозможно предсказать сроки возвращения Ройса в строй. Я буду очень удивлен, если он сможет появиться на поле в середине августа», – сказал наставник.

Напомним, что у Ройса были диагностированы разрыв приводящей мышцы и воспаление паховой мышцы. Это помешало ему принять участие в Евро-2016 во Франции этим летом.