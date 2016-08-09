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    Сонг: «В Китае предлагали 8 миллионов в год, но «Рубин» – история не про деньги»

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг рассказал о подробностях своего перехода в стан казанского клуба.

    «Переход в «Рубин» – это история не про деньги. Если бы дело было в них, то зимой я бы отправился в Китай. Но этого мне не хотелось, ведь мне пока 28 лет. Я амбициозный человек, а «Рубин» – амбициозный проект. Хочется творить здесь историю. В Китае мне предлагали огромные деньги. После того как мне назвали сумму, я не спал целую неделю. Предлагали примерно 8 миллионов евро», – сказал Сонг в программе «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2016 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 августа 2016, 23:01

      интересно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а сюда потянуло чего????????????????????? в самый сильный чемпионат?????????????????????

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > grafff 10 августа 2016, 03:38

      он же говорит 28 лет, я еще могу пульнуть, и хочу быть на виду в Европе, а не в Китае от куда уже нельзя будет уйти в более сильный клуб, а тут всеже я думаю через год он уйдет во Францию или Италию

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