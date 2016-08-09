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    Хохлов: «Возвращение Семина в «Локомотив» весьма вероятно»

    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера московского клуба.

    «Сложно сказать, с чем связано решение Игоря Черевченко покинуть «Локомотив». Возможно, это связано с перестановками в руководстве или с другими делами внутри клуба. Могу сказать точно, что решение принято не на эмоциях после упущенной победы в матче с «Томью». Бывают разные игры, в том числе неудачные, обидные поражения. Необходимо быть в курсе проблем внутри команды, чтобы понять причину ухода Черевченко.

    Теперь руководство «Локомотива» должно думать, кого назначить новым главным тренером. Кандидатура Юрия Семина? Безусловно, Юрий Павлович для железнодорожников далеко не чужой человек. Это его родная команда. Вполне вероятно его приглашение в команду после ухода Ольги Смородской из «Локомотива», – отметил Хохлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2016 17:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +186

      STatham 9 августа 2016, 21:11

      Черевченко вернись. Эти у руля пусть меняются, а команду тренировать должен наш тренер.
      Семин может и выше по должности встать и давать указания сверху. Вот это было бы дело.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 августа 2016, 18:31

      Семин может и вернуться ! Смородскую выкинут и норм будет !

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 августа 2016, 17:59

      Билич пытался из Локо что то слепить но не вышло,а Эмери со Спартаком облажался...Эмери с Севильей сами знаете чего добился а Билич с Вэст хэмом в Англии показывает результат тут друзья дело в наших руководителях..от Мудко до Смородских Федунов и т.д)нужно что то менять и менталитет в частности)

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 августа 2016, 17:56

      Да ну исчерпал он себя..ничего нового он сейчас не даст Локомотиву,сейчас Железнодорожники выглядят таким серым пятном которое приучило из года в год быть на второстепенных ролях..как и Спартак впрочем

      -1
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      Рейтинг: +127

      талхк 9 августа 2016, 17:35

      в одну реку 3й раз зайдет?

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > талхк 9 августа 2016, 18:10

      Он эту реку выкопал, так что зайдет и направит по нужному руслу

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 9 августа 2016, 17:30

      Было бы хорошо

      2
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