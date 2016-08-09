Бышовец: «Я не готов тренировать «Локомотив»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что не готов возглавить «Локомотив» из-за фанатов. Напомним, вчера стало известно, что Игорь Черевченко покинул свой пост.

«Черевченко – тренер хорошей перспективы. Добытые при нeм результаты и выигранный Кубок демонстрируют его прогресс. В матче с «Зенитом» команда заслуженно претендовала на победу, но в следующем туре произошeл сбой. С «Томью» клуб вeл в счeте и был близок к победе, но у игроков в подсознании появилось ощущение, что матч уже выигран. Такое расслабление не идeт на пользу. Это не повод, чтобы принимать решение об отставке. Мне кажется, что есть другие причины, о которых мы не узнаем.

Карпин совершил нестандартный переход от руководителя «Спартака» до главного тренера, он прошeл сложный тренерский путь. Это помогло ему обрести необходимый опыт, потому что приходилось начинать с нуля, без лицензии. Работа в «Торпедо» и спартаковский опыт помогли ему прибавить знаний и умений управления командой.

Лично я не готов вернуться в «Локомотив», поскольку с фанатами «железнодорожников» из околофутбольной среды у нас полное расхождение», – сказал специалист.