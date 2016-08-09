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Бышовец: «Я не готов тренировать «Локомотив»

9 августа 2016, 16:06
11

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что не готов возглавить «Локомотив» из-за фанатов. Напомним, вчера стало известно, что Игорь Черевченко покинул свой пост.

«Черевченко – тренер хорошей перспективы. Добытые при нeм результаты и выигранный Кубок демонстрируют его прогресс. В матче с «Зенитом» команда заслуженно претендовала на победу, но в следующем туре произошeл сбой. С «Томью» клуб вeл в счeте и был близок к победе, но у игроков в подсознании появилось ощущение, что матч уже выигран. Такое расслабление не идeт на пользу. Это не повод, чтобы принимать решение об отставке. Мне кажется, что есть другие причины, о которых мы не узнаем.

Карпин совершил нестандартный переход от руководителя «Спартака» до главного тренера, он прошeл сложный тренерский путь. Это помогло ему обрести необходимый опыт, потому что приходилось начинать с нуля, без лицензии. Работа в «Торпедо» и спартаковский опыт помогли ему прибавить знаний и умений управления командой.

Лично я не готов вернуться в «Локомотив», поскольку с фанатами «железнодорожников» из околофутбольной среды у нас полное расхождение», – сказал специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Томь Зенит Армавир Спартак Бышовец Анатолий Карпин Валерий Черевченко Игорь
Комментарии (11)
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mi-racle
1470749674
а кто готов
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TERIA-76
1470750715
Интересно. он матч с Зенитом смотрел? В каком месте Локомотив заслуженно претендовал на победу?
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Aztec58
1470755339
Бышовец давно уже не готов тренировать кого бы то ни было, ага.
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leonard1984
1470755858
Я вот удивляюсь! Сборную он был готов тренировать, а клуб сразу не готов! Так бы и сказал, что в клубе много работы, а работать я, много не хочу!
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Serjik78
1470755968
Можно подумать Локомотив готов взять Бышовца...
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cska-62
1470756587
Мне кажется, в одном он прав: истинные причины отставки Черевченко мы не знаем, и, возможно, никогда не узнаем. Две боевые ничья подряд на старте сезона - не повод для отставки.
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mdu86
1470757035
Я тоже не готов, что бы вы,Анатолий Фёдорович тренировали Локомотив :-))
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kotmyshka
1470764205
А причем здесь Карпин?
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nemolod
1470770242
АФБ-сидите дома плюс кефир,клистир и теплый сортир!
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Zeff
1470782635
Почему, или ты не хочешь тренировать кого-либо вообще?
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