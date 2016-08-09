Ещенко: «Болельщики «Спартака» должны быть довольны»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, ставший автором победного гола в матче против «Крыльев Советов» (1:0), поделился своими впечатлениями после игры.

«Забивать приятно. Последний раз отличался еще в «Анжи», когда ударом с 30-и метров забил «Краснодару». Хорошо, что победили, но нам нужно было забивать раньше – еще в первом тайме, когда игра шла и многое получалось. А так тянули до последнего.

Думаю, болельщики, в целом, должны быть довольны – мы создали много моментов. Но хромала реализация. Забей мы пять мячей, все были бы довольны.», – заявил Ещенко.