Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ещенко: «Болельщики «Спартака» должны быть довольны»

9 августа 2016, 01:48
20

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, ставший автором победного гола в матче против «Крыльев Советов» (1:0), поделился своими впечатлениями после игры.

«Забивать приятно. Последний раз отличался еще в «Анжи», когда ударом с 30-и метров забил «Краснодару». Хорошо, что победили, но нам нужно было забивать раньше – еще в первом тайме, когда игра шла и многое получалось. А так тянули до последнего.

Думаю, болельщики, в целом, должны быть довольны – мы создали много моментов. Но хромала реализация. Забей мы пять мячей, все были бы довольны.», – заявил Ещенко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Ещенко Андрей
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ваавва
1470698293
Выйграете титул или хотя бы выйдите лигу чемпионов будем довольны, а чему тут радоваться победе над Крыльями с кучей не реализованных моментов!
Ответить
ваавва
1470698845
Ну да с таким максимумом нынешний зенит точно бы грохнули:D
Ответить
СЛАВА 81
1470701413
Мы не довольны. Много упущенных моментов и много моментов у наших ворот.
Ответить
Алексей1988
1470709574
Конечно, дома обыграли двух слабых соперников )))) радуйтесь свинюшки ))))
Ответить
Muhametshin
1470713110
В первом тайме был просто фурор ну всех рассмешили
Ответить
AlMann
1470720839
В свинарнике повод для радости?
Ответить
REDWHITE_
1470721540
Великий Спартак, это не какой-нибудь средненький Бомжатник!
Ответить
vladimir-7
1470724593
Крыльям немного не повезло, забей они один гол, а возможность такая была и Спартак в глубоком отсосе.
Ответить
gennadiy
1470732216
Ну такого позорища я давненько не видел.Столько моментов и всего один гол и то еле еле.Просто колхозники, а не мастера.
Ответить
nikita08
1470746191
ещен молодец
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+