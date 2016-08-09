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    Аршавин: «Моя идея – создать лигу бывших советских республик»

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, который сейчас выступает в составе «Кайрата», поделился своим мнением о проблемах казахстанского футбола.

    – Мы часто сравниваем Казахстан с Россией. На ваш взгляд, сколько понадобится времени, чтобы казахстанский футбол вышел на уровень российского?

    – Я думаю, что много. В идеале нужно интегрироваться в российский футбол. Моя идея – создать лигу вместе с Украиной, бывшими советскими республиками. На мой взгляд, в футбольном смысле эта идея была бы великолепной. Но на практике она скорее нереальна, безотносительно конфликта России и Украины. Потому что все команды хотят играть в Лиге чемпионов. А если они все соединятся, то это никому не интересно.

    – Но все же один фантастический вопрос. Сколько команд от России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении? Как это может выглядеть, если все-таки…

    – Я думаю, каждая республика по финансам смогла бы предоставить по одной команде, это точно. От Казахстана, скорее всего, было бы две команды. Потому что у «Астаны» и «Кайрата» есть деньги и возможности покупать хороших футболистов. Россия и Украина – думаю, команд по 6 или 7. Кому-то, может, со второго дивизиона пришлось бы начать – Латвия или Литва. Ничего страшного.

    – 20 команд в высшем дивизионе, приблизительно так?

    – Это было бы великолепно. Вы представляете матчи «Кайрата» с «Зенитом» или «Шахтером», с тем же «Араратом»? Здесь был бы большой праздник и полный стадион. Совсем по-другому смотрелось бы и выглядело бы.

    – Можем ли мы надеяться на ваши связи и знакомства, что подобный турнир все же состоится, хотя бы в товарищеском формате, в межсезонье?

    – Я думаю, это зависит не от меня. У меня нет таких связей и возможностей. Если это когда-нибудь наступит, то, думаю, сама жизнь к этому подтолкнет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2016 01:25
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 сентября 2016, 09:40

      Класс футболистов других стран СНГ ниже российской... Игры будут не интересными...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 августа 2016, 22:59

      Если не Аршавину играть за сборную, то кому же?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      kokor2d2 11 августа 2016, 18:31

      вмазывается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 9 августа 2016, 13:52

      Лигу не знаю,а команду по футзалу Аршавин и сыновья может сбацать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 9 августа 2016, 12:12

      Андрюшка вздумал вернуть СССР

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 9 августа 2016, 12:04

      Политика не даст ! Не питайте иллюзий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 11:24

      Для этого необходима самая малость: Сказать заокеанским друзьям ,что бы они шли лесом и восстановить СССР,незаконно разобранный.Да,хохлы и прибалты покочевряжутся малость,но голод не тётка,прибегут в течение 3-х лет.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 9 августа 2016, 11:21

      Лига из бывших республик и бывших игроков
      Тут даже и я, горный инженер, поиграть готов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 9 августа 2016, 10:05

      Газаевщиной попахивает. Скоро появятся чипсы со вкусом пса.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 9 августа 2016, 09:38

      бред

      -1
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