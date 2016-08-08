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    Еременко: «У «Оренбурга» семь человек стояли в защите»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, который стал автором победного гола в матче с «Оренбургом», рассказал о том, как ему удалось это сделать.

    — Конечно, погода была очень жаркой, но это не оправдание. Сопернику тоже было жарко. Они здорово бились, защищались. Хорошо, что удалось забить в конце.

    — Какую установку перед матчем и в перерыве давал Леонид Слуцкий?

    — Мы знали, что они будут глубоко защищаться, так что надо было быстрее двигать мяч, стараться находить зоны в защите. Было тяжело.

    — Что именно не получалось? Казалось, что атака глохла на стадии последнего паса.

    — Да, концовки атак не удавались, но у них семь человек стояли в защите. Но в конце получилось.

    — Тебе удался потрясающий удар. Вспомни, пожалуйста, этот эпизод.

    — Марио подал, и я видел, что мяч летит на Понтуса, а он очень хорошо играет головой и сбрасывает. Ожидал, что сбросит мне, а там надо было просто хорошо попасть в угол.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.08.2016 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 8 августа 2016, 19:02

      Какой ужас! Они оборонялись!!! Ну запретите им это делать в правилах игры.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Даникс-72 8 августа 2016, 19:11

      Зачем запрещать. Пусть обороняются хоть всей командой Ну
      выбрали такую тактику, тебе то что? Портвейн ты наш -72.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 августа 2016, 18:57

      И молодец, что попал

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